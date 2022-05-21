فرناندينيو: غوارديولا جعلني أرى كرة القدم بصورة مختلفة

أشاد فرناندينيو قائد مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم بالمدرب بيب غوارديولا قائلا إنه ساعده على تطوير مستوى أدائه بصورة هائلة بينما يستعد لاعب الوسط البرازيلي المخضرم لخوض مباراته الأخيرة بألوان سيتي في مواجهة أستون فيلا يوم الأحد.



ولعب فرناندينيو (37 عاما) دورا بارزا في مسيرة سيتي منذ انضمامه إليه قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني في 2013 وخلال هذه الفترة فاز مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وبكأس رابطة المحترفين المحلية ست مرات.



ويمكن لفرناندينيو أيضا الفوز بلقب الدوري الممتاز مرة أخرى يوم الأحد إذا فاز فريقه على ضيفه أستون فيلا.



وعن غوارديولا قال فرناندينيو الذي سيصبح لاعبا حرا في الصيف لموقع سيتي الرسمي على الانترنت: منذ انضمامه للنادي اختلف تماما أسلوب أداء سيتي تحت قيادته.



وتابع: ولهذا السبب فهو يعتبر أحد أفضل المدربين على مستوى العالم. وبكل تأكيد فإنه (طور أدائي للمستوى الأفضل). عندما تولى تدريب النادي كان عمري 30 عاما بالفعل وبالتالي فقد عملت مع مدربين جيدين في السابق.



وأضاف فرناندينيو قوله: لكن عندما بدأت العمل معه بدأت أرى كرة القدم من منظور مختلف. وفهمت كرة القدم بصورة أفضل كثيرا. فهو يجعلك ترى كرة القدم بصورة مختلفة.



وتحت قيادة غوارديولا لعب فرناندينيو في مركز قلب الدفاع في السابق وحقق نجاحا واضحا في هذا المركز.



وقال فرناندينيو أيضا إن اللعب تحت قيادة غوارديولا: مذهل، بالتأكيد ساعدني هو في رفع مستوى أدائي ومستوى فهمي لكرة القدم أيضا.

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