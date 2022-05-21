كورونادو أمام دياز.. خسارتان وتمريرة حاسمة

لم يعرف البرازيلي إيغور كورونادو لاعب اتحاد جدة طعم الفوز على الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال الحالي سابقًا، عندما التقيا في الملاعب الإماراتية.

ويحل الهلال ضيفًا على نظيره الاتحاد يوم الاثنين ضمن مباريات الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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والتقى الثنائي سابقًا في الإمارات قبل مواجهتهما الأولى على الملاعب السعودية، حينما كان إيغور قائدًا لفريق الشارقة ودياز على دكة بدلاء النصر كمدير فني للفريق.

وكانت المواجهة الأولى بينهما في فبراير عام 2021 خلال نصف نهائي كأس رئيس الدولة على ملعب راشد بنادي شباب الأهلي دبي، وانتهى اللقاء بثلاثية دون رد لكتيبة المدرب الأرجنتيني سجلها "توزي" ومهدي عبيد وتيغالي.

وتقابلا مرة أخرى بعد أقل من شهر بالدوري الإماراتي على ملعب "آل مكتوم" بنادي النصر، وظفر دياز بالنقاط الثلاث، بعد الفوز بهدفين لهدف على الشارقة، جاءا عن طريق تيغالي بينما سجل هدف الشارقة سيف راشد بتمريرة حاسمة من كورونادو.

ولم يستطع البرازيلي اللحاق بمباراة الدور الأول بين الفريقين مارس الماضي على ملعب "الملز" بسبب الإصابة، وكانت المباراة الخامسة خلال ولاية دياز الثانية بالأزرق العاصمي، وحسمها بهدفين لهدف.