للمرة الثانية تواليا.. فودين أفضل لاعب صاعد بدوري إنجلترا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت فوز فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي وللعام الثاني على التوالي بلقب أفضل لاعب صاعد في البطولة هذا العام.



وفي السباق على الجائزة تفوق فودين على سبعة لاعبين آخرين من بينهم ترينت ألكسندر-أرنولد وديكلان رايس وبوكايو ساكا بعد حصوله على العدد الأكبر من الأصوات من الجمهور والرابطة.



وقال فودين بعد الفوز باللقب: فخور جدا بفوزي بالجائزة للمرة الثانية على التوالي. يوجد الكثير من اللاعبين الشبان الموهوبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ويشرفني كثيرا الفوز بالجائزة من جديد.



وأحرز فودين (21 عاما) تسعة أهداف وهيأ خمس فرص للتهديف في 27 مباراة في الدوري مع فريق المدرب بيب غوارديولا هذا الموسم.



وسيكون بوسع سيتي الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة في خمسة أعوام إذا فاز على ضيفه أستون فيلا يوم الأحد.



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