لوكلير يضع فيراري في مركز أول المنطلقين في إسبانيا

خطف شارل لوكلير سائق فيراري مركز أول المنطلقين في جائزة إسبانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من ماكس فرستابن في الثواني الأخيرة يوم السبت.



وكان فرستابن الأسرع بعد المحاولة الأولى التي أخطأ فيها لوكلير، لكن السائق القادم من موناكو قدم لفة مذهلة في المحاولة الثانية، فيما عانى منافسه الهولندي من مشكلة في السيارة.



وسينطلق كارلوس ساينز سائق فيراري من المركز الثالث أمام جماهير بلاده.



وحقق جورج راسل مفاجأة كبيرة مع مرسيدس بعد انتزاع المركز الرابع متفوقا على سيرجيو بيريز سائق رد بول وزميله لويس هاميلتون.

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