ماركا: مبابي أخبر بيريز بـ "أصعب قرار في حياته"

أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أخبر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بقراره الأخير وهو البقاء في العاصمة الفرنسية.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن اللاعب رفض ريال مدريد للمرة الثانية، وهو ما يعتبر "دهشة" و"صدمة" لإدارة بيريز.

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وتابعت الصحيفة: ريال مدريد توصل لاتفاق مع اللاعب بشأن جميع تفاصيل التعاقد، والتي تشمل مكافأة توقيع تبلغ 130 مليون يورو، والتحكم الكامل في حقوق صوره.

وأكملت: مبابي رضخ للضغط السياسي الفرنسي والإغراءات المالية المهولة، النادي الفرنسي قدم له كل ما طلبه، وقال له المحيطون به: هذا أصعب قرار في حياتك.

وأضافت: صلاحيات مبابي ستتضمن تعيين المدير الرياضي، وتكوين فريق قوي مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، الغضب والشك ساورا مسؤولي ريال مدريد منذ صباح الجمعة لأنهم قدموا تنازلات تاريخية للاعب لم يقدموها لأحد غيره، بالإضافة إلى الابتعاد عن هالاند، وفي النهاية سيقوم باريس بحفل للاعب خلال آخر مباريات الموسم يوم السبت أمام ميتز.