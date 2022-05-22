اعتداء على حارس أستون فيلا من قبل أنصار مانشستر سيتي

قدّم مانشستر سيتي الإنجليزي اعتذاره إلى حارس مرمى أستون فيلا الدنماركي روبن أولسن بعد الاعتداء عليه من أنصار النادي الأول الذين اجتاحوا أرضية الملعب، إثر احتفاظ فريقهم بلقب بطل الدوري الانجليزي الممتازة لكرة القدم الأحد.

وأصدر سيتي بياناً رسمياً قال فيه: يتقدم نادي مانشستر سيتي باعتذاراته الصادقة إلى حارس مرمى أستون فيلا روبن أولسن إثر الاعتداء عليه بعد نهاية مباراة اليوم عندما اجتاح الأنصار أرضية الملعب.

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وبحسب صور بثتها شبكة "سكاي سبورتس"، ظهرت مجموعة من الاشخاص تقوم بدفع الحارس قبل ان تتم مرافقته من احد مسؤولي الملعب وهو يحمي رأسه ثم وجهه حتى النفق المؤدي الى غرف الملابس.

واضاف البيان: فتح النادي مباشرة تحقيقا بالقضية وعندما يتعرف على هوية المعتدي سيتم منعه نهائيا من دخول الملعب.

وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من احداث مشابهة شهدتها الملاعب الانجليزية في الاونة الاخيرة.

فيوم الخميس، وجه مدرب كريستال بالاس الفرنسي باتريك فييرا ركلة باتجاه أحد مشجعي ايفرتون كان قد شتمه وقام بحركة مشينة باتجاهه بعد فوز ايفرتون على بالاس وضمانه البقاء في صفوف أندية الدرجة الممتازة.

وقبلها بيومين، قام أحد مشجعي نوتنغهام فوريست الذي يخوض الملحق للتأهل إلى الدرجة الممتازة بنطح لاعب الفريق المنافس شيفيلد يونايتد بيلي شارب. سرعان ما تم التعرف الى هوية المعتدي وتم سجنه لمدة 24 اسبوعاً.