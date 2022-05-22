حجازي وبيريرا.. زميلان بـ"هاوثورنس" وخصمان في "الجوهرة"

يلتقي المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة بزميله السابق ومنافسه الحالي البرازيلي ماثيوس بيريرا صانع ألعاب الهلال للمرة الأولى في الملاعب السعودية، بعدما دافعا سويًا عن ألوان ويست بروميتش ألبيون سابقًا.

ويستضيف اتحاد جدة نظيره الهلال، مساء الاثنين، في مباراة مرتقبة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن منافسات المباريات المتبقية من الجولة 27 بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأعار الأهلي المصري مدافعه لويست بروميتش في يوليو 2017 ليدافع عن ألوان النادي الملقب بـ "الباغيز" حتى أكتوبر 2020 بعد تفعيل النادي الإنجليزي لبند شرائه، ومن ثم انتقل إلى اتحاد جدة على سبيل الإعارة قبل أن يشتري أصفر جدة عقده بصفة نهائية.

أما زميله السابق بيريرا فكان ضمن صفوف سبورتنغ لشبونة البرتغالي قبل أن يطلب وست بروميتش استعارته مع بداية موسم 2019-2020، وقضى موسمين في ملعب "هاوثورنس" قبل الانتقال للهلال مطلع الموسم الحالي.

ولعب الثنائي سويًا 16 مباراة بقميص ويست بروميتش، 15 منها في "التشامبيونشيب"، وواحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما نجحا في قيادة الفريق للصعود لدوري الأضواء عقب احتلال المركز الثاني في جدول الترتيب بـ83 نقطة خلف المتصدر آنذاك ليدز يونايتد، بتوجيهات الكرواتي سلافن بيليتش مدرب الفريق حينها والمدير الفني الأسبق للاتحاد.

وظهر اللاعبان سويًا في 1189 دقيقة، انتصرا في 7 مباريات وتعادلا 4 مرات وتذوقا طعم الخسارة خلال 5 مواجهات، كما سجل حجازي هدفًا في شباك هال سيتي بعدما تلقى تمريرة حاسمة من بيريرا.

وكان بيليتش دائمًا ما يثني على اللاعبين بسبب المستويات الكبيرة التي قدماها معه، إذ قال عن المدافع المصري: حجازي لاعب مميز ومن طراز رفيع، إنه واحد من اللاعبين القلائل في قائمتنا الذين يمتلكون خبرة كبيرة، كما أشاد المدرب ببيريرا وقال عنه: إنه لاعب مذهل، أنا سعيد بالمستوى الذي بدأ به معنا ويقدمه الآن، وإذا استمر هكذا سيساعدنا على البقاء في الدوري الإنجليزي.