حميديتش: قدمنا عرضا محددا لليفاندوفسكي لتمديد عقده

صرح المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، حسن صالح حميديتش، بأن النادي قدم عرضا محددا لتمديد عقد نجم هجومه روبرت ليفاندوفسكي.
وفي تصريحات لمحطة "شبورت 1" الرياضية، قال حميديتش يوم الأحد: قدمنا عرضا على نحو واضح تماما في المحادثة مع وكيل أعماله. الواضح تماما أنه تلقى عرضا بالمدة والمبلغ.
في المقابل، كان ليفاندوفسكي (33 عاما) الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم، ادعى بعد آخر مباراة في موسم الدوري الألماني أنه لم يتلق عرضا من النادي وأعلن في الوقت نفسه عن رغبته في الرحيل عن بايرن.
ولا يزال موعد رحيل البولندي الدولي عن بايرن غير معروف حيث لا يزال مرتبطا بعقد مع النادي البافاري حتى صيف 2023.
يذكر أن الرئيس التنفيذي لبايرن، أوليفر كان وحميديتش استبعدا مرارا رحيل ليفاندوفسكي قبل انتهاء عقده.
وأكد حميديتش مجددا أن: ليفا لديه عقد مستمر حتى صيف العام المقبل وهو سيفي به.
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