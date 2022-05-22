رانغنيك: رونالدو ليس أفضل لاعب يضغط على المنافس

تقبل رالف رانغنيك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد ولو جزئيا اللوم الذي تم توجيهه له بسبب الموسم المخيب للفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه قال إنه لم يتمكن من تنفيذ أسلوب لعبه الضاغط بشكل فعال بسبب القيود البدنية للفريق.

وتولى رانغنيك المسؤولية خلفا لأولي غونار سولشاير في نوفمبر الماضي لكن المدرب الألماني فشل في تحفيز يونايتد المتداعي والذي يحتل المركز السادس في الدوري ويحتاج للفوز على كريستال بالاس يوم الأحد ليضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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وقال رانغنيك، الذي سيحل محله إيريك تن هاغ في قيادة الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، للصحافيين: أقر بأننا لم نقترب أبدا من الأداء الكروي الهجومي والاستباقي. هذا يرتبط بالقوة الجسدية إذا أردنا أن نلعب بهذه الطريقة.

وتابع: إذا أمعنت النظر في الموسم الأول ليورغن كلوب مع ليفربول، ستجد أن الفريق لم يقدم هذا النوع من الأداء (الذي يقدمه حاليا)، بل استغرق الأمر منهم نحو موسم ونصف.

وغالبا ما يشار إلى افتقار كريستيانو رونالدو، هداف يونايتد هذا الموسم برصيد 24 هدفا في جميع المسابقات، لأسلوب اللعب القائم على الضغط على المنافس وقال رانغنيك إن ذلك أجبره على اللجوء لحلول وسط فيما يتعلق بأسلوب لعبه.

وأضاف: سجل كريستيانو عدة أهداف لكنه كريستيانو في نهاية المطاف- وأنا لا ألومه على الإطلاق. قدم أداء رائعا في تلك المباريات لكنه ليس وحشا في مجال الضغط على المنافس.

وأردف: الشيء نفسه ينطبق على عدد من اللاعبين الآخرين لذلك كان علينا تقديم بعض التنازلات في مرحلة ما، لم نصل أبدا إلى التوازن الصحيح بين ما نحتاج تقديمه أثناء الاستحواذ على الكرة وبدونها.

لكن مدرب شالكه السابق أضاف أنه كان بإمكانه فعل المزيد للحصول على أفضل ما لدى لاعبيه.

وتابع: انتقد نفسي بشكل كبير. كنت أتوقع أن بوسعي أنا والطاقم التدريبي تطوير هذا الفريق بطريقة أكثر استدامة، لا يجب إلقاء اللوم على اللاعبين فحسب، بل يجب أن نوجه سهام النقد لأنفسنا.