زياية: حمدالله الأفضل.. و"الحظ" خدمني أمام الهلال

أكد الجزائري عبد الملك زياية مهاجم اتحاد جدة الأسبق أن عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الحالي هو الأفضل هذا الموسم بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما كشف أنه كان دومًا "محظوظًا" خلال مباريات فريقه أمام الهلال.

ويلتقي اتحاد جدة بنظيره الهلال مساء الإثنين في مباراة مصيرية ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة المحلية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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وقال زياية لـ "العربية.نت" عن اللقاء: إنه كلاسيكو السعودية، والمباراة الأصعب على الجانبين، أتمنى أن يحسمها الاتحاد ويتوّج بمسابقة الدوري، وهذا لن يتحقق سوى بالدعم الجماهيري المعتاد من جماهيره المعروفة بتواجدها القوي في المواعيد الكبرى.

وعن أفضل لحظاته بالقميص الأصفر والأسود أجاب زياية: التتويج بكأس الملك أمام الهلال في الرياض عام 2010 بكل تأكيد، كنت محظوظًا دائمًا أمام الهلال.

وواجه المهاجم الجزائري الهلال 5 مرات، انتصر في 3 مباريات وتعادل مرتين ولم يعرف طعم الخسارة، مسجلًا 3 أهداف في شباك الفريق العاصمي.

وتابع عن فترته في جدة: في الاتحاد كنا جميعًا كالعائلة، معاملة زملائي لي جعلتني أتأقلم سريعًا مع الفريق وشعرت بأنني في بلادي دائمًا، كما كشف اللاعب أن مدافع الهلال الأسبق أسامة هوساوي كأصعب مدافع واجهه في مسيرته.

ودافع زياية عن ألوان اتحاد جدة من يناير 2010 وحتى يناير 2012، في 47 مباراة زار خلالها شباك خصومه 20 مرة وصنع هدفين.

واختار زياية مقصيته في شباك أهلي جدة خلال موسم 2010-2011 في الدوري كأجمل هدف سجله باللونين الأصفر والأسود.

وتحدث عن الكرة السعودية حاليًا وقال: الدوري السعودي في الوقت الحالي هو الأقوى عربيًا، تواجد أسماء كبيرة من اللاعبين والمدربين الأجانب صنع الفارق وجعله في المركز الأول.

وأتم حديثه حول مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم قائلًا: التأهل للمونديال في حد ذاته إنجاز، لكن أتمنى أن يذهب المنتخب لأبعد نقطة ممكنة ويقدم أداءً مشرفًا للعرب ويكون مفاجأة البطولة.