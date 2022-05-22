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فرستابن يفوز في إسبانيا وينتزع صدارة بطولة العالم

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فيرستابن
ماكس فيرستابن

فرستابن يفوز في إسبانيا وينتزع صدارة بطولة العالم

مدريد - رويترز

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فاز ماكس فرستابن بسباق جائزة إسبانيا الكبرى يوم الأحد لينتزع صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مستفيدا من انسحاب شارل لوكلير سائق فيراري بسبب مشكلة في المحرك.

كما خطف رد بول صدارة بطولة الصانعين بعد احتلال سيرجيو بيريز المركز الثاني خلف زميله الهولندي.

وأنهى جورج راسل سائق مرسيدس السباق في المركز الثالث متقدما على كارلوس ساينز سائق فيراري وزميله لويس هاميلتون.

وكان لوكلير انسحب في اللفة 27 من أصل 66 بسبب مشكلة في المحرك.

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