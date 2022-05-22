كاماتشو: التعادل مع الهلال يرضي الاتحاد.. وهدفي في الشباب "الأغلى"

توقع البرازيلي مارسيلو كماتشو لاعب الهلال والشباب وأهلي جدة الأسبق فوز الهلال على مضيفه الاتحاد خلال مباراتهما القادمة، واختار هدفه في شباك الشباب خلال نهائي الدوري موسم 2004-2005 الأغلى ضمن فترته مع الفريق العاصمي، ومواطنه رومارينيو كأفضل لاعب بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويستضيف اتحاد جدة الهلال مساء الاثنين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية خلال منافسات الجولة 27 في مباراة حاسمة بسباق الفريقين على لقب المسابقة المحلية.

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وقال كاماتشو لـ "العربية.نت" حول لقاء الاثنين: ستكون مباراة صعبة ورائعة، إنها الفرصة الأخيرة للهلال لقلب الوضع لصالحه في مشوار اللقب وسيستعد لها كمباراة نهائية، بينما أعتقد أن الاتحاد سيرضى بالتعادل، الاتحاد لديه لاعبين يمتلكون جودة عالية، كنت أتمنى مشاهدة اللقاء من الملعب، وأتمنى فوز الهلال بهدفين لهدف.

ويبتعد فريق مدينة جدة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن نظيره في الرياض مع تبقي 4 جولات على النهاية.

وعن أجواء الكلاسيكو التي عاصرها، تحدث اللاعب: حينما ذهبت للسعودية، كان الاتحاد فريق قوي، كنا نكن لهم احترامًا كبيرًا، إنه "كلاسيكو" عظيم دائمًا وسيظل كذلك، الجماهير كانت تستمع به لأنهم كانوا يشاهدون لاعبين رائعين على أرض الميدان.

ولعب كاماتشو 74 مباراة بقميص الهلال خلال جميع المسابقات بين عامي 2004 و2006 سجل خلالها 23 هدفًا.

واختار مواطنه رومارينيو كأفضل لاعب بالدوري هذا الموسم مشيدًا بقدرته على قلب نتائج مباريات الاتحاد وصناعته للفارق بالإضافة إلى أهدافه الحاسمة.

وعن أفضل لحظاته أمام أصفر الغربية، وقع اختيار كماتشو على هدفه من ركلة حرة في شباك مبروك زايد خلال المربع الذهبي للدوري موسم 2004-2005، أما عن أفضل لحظاته بشكل عام فكانت في المباراة التالية أمام الشباب بالنهائي، واستطاع البرازيلي حسم اللقب لصالح الهلال بهدف من ركلة حرة أيضًا.

وتوّج كماتشو بلقب الدوري السعودي بالقميص الأزرق عام 2005، بالإضافة إلى كأس ولي العهد في 2005 و2006.

وبسؤاله حول أصعب خصم واجهه من الاتحاد أجاب كماتشو: امتلكوا العديد من اللاعبين المميزين، لكنني أعتقد أن المدافع أسامة المولد ومحمد نور بالطبع كانا الأصعب، تسببوا لنا في العديد من المتاعب آنذاك.

وتحدث كماتشو حول أفضل من زاملهم في الملاعب السعودية وقال: في الهلال هناك الشلهوب وسامي الجابر وياسر القحطاني، من الشباب أحمد وعبده عطيف وناصر الشمراني، وتيسير الجاسم وعبد الله المعيوف في الأهلي.

ودافع اللاعب الذي بدأ مسيرته من غريميو البرازيلي عن ألوان الشباب في 87 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة، وظهر بقميص الأهلي 32 مرة، هز شباك خصومه 7 مرات، وصنع 16 هدفًا آخر.

وعلّق كماتشو حول النادي السعودي الأقرب لقلبه قائلًا: لقد تشرفت باللعب في ثلاث من أكبر أندية السعودية، والأصعب كان تحقيق البطولات معها جميعها، شعرت بالمتعة في تلك التجارب الثلاث، الهلال فتح لي أبواب الدوري السعودي وفزت معه بالعديد من الألقاب وبرز اسمي.

وفاز اللاعب بـ 3 ألقاب لكأس الملك، منها اثنان مع الشباب عامي 2008 و2009، والأهلي 2012.

وتابع: الشباب اشتراني من قطر حينما لم أرغب بالاستمرار هناك وعلاقتي بالنادي كانت ممتازة طوال فترتي معه، أما الأهلي فآمن بي ووثق بقدراتي رغم الإصابة.

وأشاد اللاعب بماركوس باكيتا وخورخي فوساتي معتبرًا إياهما أفضل من تدرب تحت قيادتهما بالدوري السعودي.

وأتم حديثه حول الكرة السعودية: الدوري السعودي كانت لديه إمكانية للتطور دائمًا، وتحقق هذا خاصة مع وجود 7 أجانب حاليًا بالدوري وإمكانية زيادة العدد لاحقًا، وأؤمن أن مستوى الدوري سيؤثر بالإيجاب على المنتخب في كأس العالم رغم المجموعة الصعبة، لكنه سيحقق مفاجأة في قطر.