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لوكلير متصدر بطولة العالم يخرج بشكل مفاجئ من سباق إسبانيا

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لوكلير
أول انسحاب للسائق لوكلير في ستة سباقات هذا الموسم

لوكلير متصدر بطولة العالم يخرج بشكل مفاجئ من سباق إسبانيا

مدريد - رويترز

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انسحب شارل لوكلير متصدر بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات من سباق جائزة إسبانيا الكبرى يوم الأحد بعدما تعرض لمشكلة في وحدة الطاقة بعدما كان يتصدر السباق وعقب الانطلاق من المركز الأول.

وعاد السائق القادم من موناكو إلى المرآب بعدما أبطأ من سرعته عقب 27 من أصل 66 لفة، بينما انتزع البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس الصدارة، قبل أن يتقدم عليه سيرجيو بيريز سائق رد بول.

وقال سائق فيراري بعدما تعرض للعطل: لا لا لا.. فقدت الطاقة.

وكان لوكلير يتقدم بفارق 19 نقطة على ماكس فرستابن سائق رد بول وحامل اللقب قبل انطلاق السباق في حلبة كتالونيا.

وهذا أول انسحاب للسائق لوكلير في ستة سباقات هذا الموسم.

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