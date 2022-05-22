مالك نادٍ بلغاري يتسبب في هبوطه للدرجة الثانية

تسبب مالك نادي تسارسكو سيلو في هبوطه من دوري الدرجة الأولى البلغاري لكرة القدم بعدما اقتحم أرض الملعب لمنع أحد لاعبيه من تسديد ضربة جزاء حصل عليها الفريق في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام لوكوموتيف صوفيا.

وكان فوز تسارسكو على لوكوموتيف كفيلا بأن يبقي على آماله في المشاركة بالملحق الفاصل لدوري الدرجة الأولى، نظرا لتفوقه بفارق الأهداف على بوتيف فراتسا.

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لكن تسارسكو أهدر ضربتي جزاء خلال تعادله مع لوكوموتيف 1 -1 ، حيث احتسبت ضربة الجزاء الثانية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ودخل مارتين كافدانسكي ويوسوفا يافا في خلاف بشأن تسديد ضربة الجزاء، ليقتحم رئيس النادي إيفو اندريفسكي أرض الملعب أثناء استعداد يافا لتنفيذ ضربة الجزاء.

ومنع رئيس تسارسكو لاعبه يافا من التسديد، وأمر اللاعب الآخر كافدانسكي بالتنفيذ لكن حارس لوكوموتيف داميان داميانوف تصدى للكرة بسهولة، مما تسبب في هبوط تسارسكو للدرجة الثانية.