"أتمنى أن تفهم قراري".. الكشف عن رسالة مبابي لبيريز

كشفت تقارير صحافية عن محتوى الرسالة التي أرسلها كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من أجل إبلاغه بقراره بالبقاء في العاصمة باريس والتراجع عن فكرة الانتقال لريال مدريد.
وأعلن باريس سان جيرمان، يوم السبت، تجديد عقب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لمدة 3 أعوام ليستمر بالقميص الأزرق حتى عام 2025.
ووفقًا لبرنامج "التشيرينغيتو" فإن مبابي قال لبيريز: أود أن أخبرك بقراري النهائي وهو البقاء في باريس سان جيرمان.
وتابع: أود أن أشكرك من أجل عرضك باللعب لريال مدريد، النادي الذي أعشقه منذ طفولتي، أتمنى أن تتفهم قراري، كل التوفيق أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال.
وأكدت صحيفة "ماركا" أن اللاعب رفض ريال مدريد للمرة الثانية، وهو ما يعتبر "دهشة" و"صدمة" لإدارة بيريز.
وتابعت الصحيفة: ريال مدريد توصل لاتفاق مع اللاعب بشأن جميع تفاصيل التعاقد، والتي تشمل مكافأة توقيع تبلغ 130 مليون يورو، والتحكم الكامل في حقوق صوره.
وأكملت: مبابي رضخ للضغط السياسي الفرنسي والإغراءات المالية المهولة، النادي الفرنسي قدم له كل ما طلبه، وقال له المحيطون به: هذا أصعب قرار في حياتك.
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