"كلاسيكو" حاسم بين اتحاد جدة والهلال

يسعى الاتحاد متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للتغلب على غريمه الهلال حامل اللقب، والذي يعاني من هزة بعد خسارة لقب كأس الملك قبل ثلاثة أيام، بفارق هدفين أو أكثر في مباراتهما يوم الاثنين ضمن الجولة السابعة والعشرين من المسابقة لنيل لقب البطولة لأول مرة منذ 13 عاما.



ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 61 نقطة متقدما بفارق ست نقاط على الهلال قبل مواجهتهما يوم الاثنين وسيؤدي انتصار أصحاب الأرض بفارق هدفين أو أكثر لحسم اللقب لصالحهم قبل ثلاث جولات على النهاية بفضل المواجهات المباشرة بعد فوز الهلال 2-1 في مواجهة الفريقين بالدور الأول.



وكانت آخر مرة نال فيها الاتحاد لقب الدوري في موسم 2008-2009.



وتأتي المباراة في وقت صعب بالنسبة للهلال، الذي نال اللقب في آخر موسمين، بعد خسارته يوم الخميس أمام الفيحاء في نهائي كأس ملك السعودية بركلات الترجيح 3-1 بعد وقت إضافي انتهى بالتعادل 1-1.



كما تعرض الهلال لضربة قوية قبل اللقاء بإصابة المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو.



وذكر الهلال عبر حسابه على تويتر: أوضحت الفحوص تعرض جانغ هيون سو للإصابة في إصبع القدم، بعد أن خرج من الملعب عقب مباراة الفيحاء في نهائي الكأس وهو يعرج.



كما يدخل الهلال اللقاء مدعوما بجهود النيجيري أوديون إيغالو هداف الفريق والدوري حتى الآن برصيد 21 هدفا وطموح سالم الدوسري (30 عاما) الذي يسعى لتقليص الفارق مع زميليه فهد المولد وناصر الشمراني اللذين سجلا خمسة أهداف لكل منهما خلال مباريات الاتحاد.

ويمني الاتحاد النفس باستعادة التوازن بعد تعثره أمام الفتح (4-4) في المرحلة الماضية، ما أتاح الفرصة للهلال لتقليص الفارق إلى 6 نقاط.

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ويدخل الاتحاد المباراة بصفوف مكتملة، بعد تعافي مدافعه المصري أحمد حجازي وعودته إلى التدريبات الجماعية بعد غياب طويل بسبب إصابة تعرض لها في فبراير الماضي في نهائيات كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده، لكن تبقى مشاركته في المباراة متوقفة على مدى جاهزيته البدنية.