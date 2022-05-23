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بالوتيلي يحرز خمسة أهداف في ختام الدوري التركي

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بالوتيلي
رفع بالوتيلي رصيده إلى 18 هدفا

بالوتيلي يحرز خمسة أهداف في ختام الدوري التركي

أنقرة - رويترز

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أحرز ماريو بالوتيلي خمسة أهداف ليقود أضنة سبور لسحق منافسه جوزتيبي 7-صفر في ختام الدوري التركي لكرة القدم يوم الأحد.

وسجل المهاجم الإيطالي هدفه الأول في الدقيقة 33 واختتم أهدافه قبل 20 دقيقة من النهاية.

ورفع بالوتيلي رصيده إلى 18 هدفا متأخرا بهدفين فقط عن أوموت بوجوك لاعب قاسم باشا متصدر هدافي البطولة.

وانضم بالوتيلي البالغ عمره 31 عاما إلى أضنة سبور مطلع الموسم الحالي.

وتم استدعاء لاعب إنتر ميلان السابق إلى معسكر المنتخب الإيطالي مطلع العام الحالي لكن المدرب روبرتو مانشيني لم يضمه في ملحق تصفيات كأس العالم، ولم ينجح الفريق في بلوغ النهائيات في قطر نهاية العام الحالي.

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