كلوب: المركز الثاني قصة حياتي

هنأ يورغن كلوب مدرب ليفربول منافسه مانشستر سيتي بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بعدما فقد فريقه اللقب بفارق نقطة واحدة للمرة الثانية في أربعة مواسم لكنه قال إن فريقه سيتحسن العام المقبل.



وتعافى ليفربول من تأخره بهدف مبكر وفاز 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز في أنفيلد، بينما تأخر سيتي 2-صفر أمام ضيفه أستون فيلا لكنه سجل ثلاثة أهداف في خمس دقائق ليحتفظ بلقبه.



وكلوب لديه تاريخه الخاص في احتلال المركز الثاني في البطولات المحلية بعدما فعل ذلك مرتين مع بروسيا دورتموند في ألمانيا بعد فوزه بلقبين للدوري.



كما قاد ليفربول للفوز بأول لقب له مع المدرب الألماني في الدوري الإنجليزي في 2020 بعد عام من احتلاله المركز الثاني خلف سيتي بفارق نقطة واحدة، لكنه قال إنه فخور بلاعبيه على الرغم من النهاية المؤلمة.



وقال كلوب لسكاي سبورتس: احتلال المركز الثاني يمثل قصة حياتي، تحتاج إلى أن تحصل على نقاط أكثر من أي فريق آخر، لكننا لم نفعل ذلك.



وتابع: لا يمكن أن تفعل أكثر من بذل قصارى جهدك، وهذا ما فعله اللاعبون مرة أخرى. لقد نافسنا أفضل فريق في العالم بكل قوة، وهذا أمر استثنائي. سنبني فريقا مجددا ونحاول مجددا.



وأنهى ليفربول الموسم بثالث أعلى مجموع نقاط في تاريخ النادي بينما كان الرابع موسم 78-1979 عندما خاض 42 مباراة.



ووجد ليفربول نفسه ثانيا مرة اخرى بعد سيتي على الرغم من أن لديهم بالفعل وفرة في الألقاب هذا الموسم بعد التتويج بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويمكن أن يضيف الفريق لقبه السابع لدوري أبطال أوروبا عندما يخوض النهائي أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل في باريس.



وأضاف المدرب الألماني: لقد أخبرتهم بالفعل 500 مليون مرة أن هذه أفضل مجموعة لاعبين عملت معها على الإطلاق. إنه لمن دواعي سروري أن أذهب إلى العمل كل صباح. نحن بحاجة إلى أساس متين للرد على الهزائم. نحن نعلم لماذا لم نفعل ذلك لقد احتجنا للمزيد من الاتساق في النصف الأول من الموسم.



وأتم: هناك مساحة للتحسين والتطوير وسنعمل على ذلك. إنه أمر رائع حقا عندما لا تحتاج إلى 10 تغييرات ، فأنت تبني فقط على ما لديك. وهذا ما سنفعله.

