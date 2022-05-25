الاتحاد الإنجليزي لن يعاقب فييرا بعد ركله لمشجع

ذكر تقرير إخباري أن الفرنسي باتريك فييرا، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، لن يتعرض لأي عقوبة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب دخوله في مشاجرة مع أحد المشجعين على أرضية ملعب "غوديسون بارك" الأسبوع الماضي، حسب ما علمت وكالة الأنباء البريطانية.

ونجح إيفرتون في البقاء بالدوري الإنجليزي بعد الفوز على كريستال بالاس 3-2، يوم الخميس، لتحتفل الجماهير باقتحام أرضية الملعب، وهي الواقعة التي شهدت تعرض فييرا للاستفزاز من جانب أحد المشجعين، قبل أن يحاول فييرا ركله.

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وكشفت شرطة "ميرسيسايد" الاسبوع الماضي أنها أنهت التحقيق بعدما لم تتلق أي شكوى حول الواقعة، فيما لن يتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أي إجراء ضد فييرا بعد مشاهدة الواقعة،بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وسيواصل الاتحاد الإنجليزي التحقيق في وقائع اقتحام الملعب، كما أنه على تواصل مع إيفرتون والهيئات المختصة.

وتحدث فييرا عن مشاجرته مع أحد المشجعين عقب فوز فريقه على مانشستر يونايتد 1 - صفر يوم الأحد الماضي، حيث دعا إلى مراجعة للأمور بعد حوادث مماثلة في الاسابيع الأخيرة.

وقال فييرا: أعتقد أن واقعة إيفرتون كانت أكبر من مجرد واقعة.

وأضاف: حينما تنظر إلى الأمر في الدوري الإنجليزي، كان هناك العديد من حالات الاقتحام للملعب التي يمكن أن تسبب المتابع، هناك قضايا حقيقية يجب التفكير فيها ومحاولة التوصل إلى أفضل طريقة للتعامل معها.

وتابع فييرا: لا يمكنك أن تعلم ما يمكن حدوثه، وحينما يحدث ذلك فإنك بالطبع تكون قلقا على اللاعبين.

وأوضح مدرب كريستال بالاس: نرغب في أن نكون أمنين ونحن بحاجة للتفكير في أفضل طريقة لحل مثل تلك الأمور ومنعها من الحدوث في الملعب. كمدرب وكلاعب وأعضاء الجهاز الفني، نريد أن نكون أمنين في مكان عملنا.

وشهد يوم الأحد الماضي الواقعة الأحدث لاقتحام ملعب في إنجلترا، حيث دخل مشجو مانشستر سيتي ملعب "الاتحاد" عقب الفوز على أستون فيلا 3- 2 والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وذكرت شرطة مانشستر الكبرى يوم الاثنين الماضي، أن روبن أولسن حارس مرمى أستون فيلا تم الاعتداء عليه من الجماهير، فيما تم توجيه اتهامات لاثنين من المشجعين في وقائع منفصلة.