إيقاف مدرب سيدات باريس سان جيرمان بسبب "سلوك غير لائق"

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إيقاف مدرب فريق السيدات ديديه أولي نيكول، مع قيام النادي بفتح تحقيق حول سلوك وتصريحات غير لائقة للمدرب.
وكان أولي نيكول قد تولى تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضي، وذلك عقب تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري.
ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني حاليا في ترتيب الدوري، ويحتاج للفوز على ليون يوم الأحد المقبل للحفاظ على أماله في الفوز باللقب .
لكن الاستعدادات لتلك المباراة طغت عليها أخبار المزاعم المتصلة بأولي نيكول، كما أوضح النادي الفرنسي أنه في حال تأكد تلك الوقائع، فإن ذلك يتعارض مع القيم الرياضية والانسانية لباريس سان جيرمان.
وجاء في البيان : أحيط نادي باريس سان جيرمان علما بتعرض بعض من أعضاء فريقه النسائي لسلوكيات وتصريحات غير مقبولة.
وأضاف: تلك الوقائع، إذا تم تأكيدها، فسيكون ذلك مخالفا للقيم الإنسانية والرياضية للنادي.
وتابع: اتخذ نادي باريس سان جيرمان موقفا على محمل الجد وينوي بحث الوقائع والتصريحات المذكورة.
وأوضح النادي الفرنسي: حفاظا على جميع مصالح الأطراف، تم الاتفاق المتبادل مع مدرب فريق السيدات بالحصول على إجازة.
وقال النادي الفرنسي في بيانه: هذا الإجراء احترازي ومؤقت، ولا يعطي أحكاما مسبقة على نتائج التحقيق الذي سيتم إجراؤه، ولا القرارات التي سيكون على النادي اتخاذها.
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