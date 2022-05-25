بيولي مدرب ميلان يستعيد ميدالية الفوز بالدوري

بعد انتظار دام 19 عاما لقيادة فريق للفوز بأحد الألقاب كمدرب، تعكر مزاج ستيفانو بيولي مدرب ميلان عندما سُرقت ميداليته التي حصل عليها عقب الفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.



واقتنص ميلان أول ألقابه للدوري المحلي منذ 11 عاما بفوزه 3-صفر على ساسولو في الجولة الأخيرة من الموسم، وعقب صفارة النهاية اقتحم مشجعو الفريق الملعب بشكل جماعي.



لكن مشاهد الفرحة شابتها شائبة عندما سرق أحد الأشخاص ميدالية بيولي من حول رقبته.



وطلب المدرب إعادتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مازحا بأنها الوحيدة التي يملكها.



وتعقبت الشرطة الميدالية بعد أن نشر أحد المعجبين صورة لها على تطبيق إنستغرام مع تعليق يقول "شكرا بيولي" لتعيدها للمدرب.



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