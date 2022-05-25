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تقديم موعد مباراة النصر وأهلي جدة

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النصر الأهلي
لقطة من مباراة الذهاب

تقديم موعد مباراة النصر وأهلي جدة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قررت رابطة المحترفين تقديم موعد انطلاق مباراة النصر وأهلي جدة ضمن مباريات الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت الرابطة عبر موقعها الإلكتروني: قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم موعد انطلاق مباراة النصر والأهلي ضمن مباريات الجولة (28) من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى الساعة 7:20 مساءً، عوضًا عن الساعة 9:00 مساءً، في اليوم المقرر نفسه، السبت 28 من مايو الجاري؛ وذلك بعد موافقة الناديين.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما يأتي الأهلي عاشرًا بـ30 نقطة.

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