تقديم موعد مباراة النصر وأهلي جدة

قررت رابطة المحترفين تقديم موعد انطلاق مباراة النصر وأهلي جدة ضمن مباريات الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت الرابطة عبر موقعها الإلكتروني: قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم موعد انطلاق مباراة النصر والأهلي ضمن مباريات الجولة (28) من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى الساعة 7:20 مساءً، عوضًا عن الساعة 9:00 مساءً، في اليوم المقرر نفسه، السبت 28 من مايو الجاري؛ وذلك بعد موافقة الناديين.
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ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما يأتي الأهلي عاشرًا بـ30 نقطة.
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