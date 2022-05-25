جراحة في ركبة زلاتان تبعده "بين 7 و8 أشهر"

خضع المهاجم السويدي الأربعيني زلاتان إبراهيموفيتش لجراحة في ركبته اليسرى ستبعده عن الملاعب "بين 7 و8 أشهر"، بحسب ما أعلن ناديه ميلان المتوج أخيراً بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما لم يفصح اللاعب الفذ عن نيته بالاعتزال.

وقال ميلان المتوج الأحد بلقب "سيري أ" للمرة الأولى منذ 2011، في بيان يوم الأربعاء: كان من المقرر إجراء تنظير المفصل منذ بعض الوقت لايجاد حل نهائي لعدم استقرار المفصل بفضل إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي مع تعزيز جانبي واصلاح الغضروف المفصلي.

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وخاض إبرا 27 مباراة خلال الموسم المنصرم بجميع المسابقات مع فريقه الإيطالي، سجل 8 أهداف ومرر 3 تمريرات حاسمة.