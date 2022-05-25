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دوري الأمم: تغيير طارئ في تشكيلة إسبانيا

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يورنتي
يورنتي يمتلك 8 مباريات دولية

دوري الأمم: تغيير طارئ في تشكيلة إسبانيا

مدريد - فرانس برس

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سيحلّ دييغو يورنتي، مدافع ليدز يونايتد الإنجليزي، بدلاً من أيمريك لابورت في تشكيلة منتخب إسبانيا لكرة القدم التي سيتخوض مواجهات في دوري الأمم الأوروبية مطلع الشهر المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الإسباني الأربعاء في بيان.

ويأتي استدعاء صاحب 8 مباريات دولية، بعد إصابة الإسباني-الفرنسي لابورت، المتوج مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي، في ركبته اليمنى.

ويبدأ فريق المدرب الوطني لويس إنريكي معسكره في 30 مايو الجاري في مقره لاس روساس، في شمال-غرب العاصمة مدريد.

وتخوض إسبانيا أربع مباريات، ضد البرتغال في 2 يونيو في إشبيلية، تشيكيا في 5 منه في براغ، سويسرا في 9 منه في جنيف وتشيكيا مرة أخرى في 12 منه في ملجا.

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