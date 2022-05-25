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رئيس فرنسا السابق تدخّل من أجل إقناع مبابي بالبقاء

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مبابي
ناصر الخليفي رفقة نيكولا ساركوزي

رئيس فرنسا السابق تدخّل من أجل إقناع مبابي بالبقاء

العربية.نت

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أكدت تقارير صحافية أن نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق كان من ضمن العوامل التي أقنعت كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بالبقاء في العاصمة الفرنسية وتجديد تعاقده مع النادي.

وجدد مبابي عقده الذي كان من المفترض أن ينتهي في يونيو، لمدة 3 أعوام ليستمر بالقميص الباريسي حتى عام 2025.

ووفقًا لراديو "مونت كارلو" فإن ساركوزي تحوّل لمستشار بالنسبة لمبابي خلال الأشهر القليلة الأخيرة، إذ قال مصدر قريب من الرئيس السابق: إنهم يتحدثون بانتظام لبعضهما منذ أشهر.

وتابع: يتلقيان عادة بعد المباريات، أرى العديد من لاعبي باريس سان جيرمان في مكتب ساركوزي بشكل منتظم.

ومن العوامل التي اعتمد عليها ساركوزي لإقناع كيليان كانت حقيقة أنه لم يفز بلقب أوروبي بعد مع باريس سان جيرمان، حيث قال له: أنت لم تفز بأي ألقاب أوروبية، ريال مدريد لديه 13 لقبًا، أنت رجل تعشق التحديات.

وسجل مبابي 39 هدفا في جميع البطولات هذا الموسم خلف كل من الفرنسي كريم بنزيمة، 44 هدفا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، 50 هدفا في الدوريات الخمس الكبرى.

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