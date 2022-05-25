فان دايك مستعد لريال مدريد

يشارك المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، في مباراة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني يوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعانى المدافع من إصابة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي أوائل الشهر الجاري، ليغيب عن آخر مباراتين للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي.

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وفاز ليفربول بكلا المباراتين، حيث قلب تأخره للفوز على ساوثهامبتون 2 - 1 على وولفرهامبتون 3-1، ورغم ذلك فإن تلك الانتصارات لم تكن كافية لفوز الفريق بالدوري الإنجليزي الذي توج به في النهاية فريق مانشستر سيتي.

وفي الوقت الذي انتهت فيه آمال ليفربول بتحقيق الرباعية، فإن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب يطارد لقبا ثالثا في موسم آخر حينما يواجه ريال مدريد في ملعب "ستاد دو فرانس" يوم السبت، في وجود واحد من أهم مفاتيح اللعب في الفريق.

وقال فان دايك في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: نعم، إنني في حالة جيدة بالفعل، ليس لدي أي مشكلة ومتحمس لمباراة يوم السبت بالطبع.

وبسؤاله عن إذا ما كان غيابه لمدة اسبوعين ساعده على التعافي ،قال فان دايك: نعم لقد كان ذلك مفيدا على الجانب البدني.

وأضاف: كان جسدي يحتاج للراحة بعد فترة من لعب العديد من المباريات والعديد من لحظات الشد العصبي، وأتذكر أنني تلقيت ضربة خفيفة بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وهذه كانت ربما علامة على أن جسدي يحتاج للراحة.

وأوضح: أشعر بأنني في حالة جيدة الآن، واتطلع لليلة مميزة، أتمنى ذلك.