كلوب عن ريال مدريد: عبارات الثأر والانتقام ليست من سلوكنا

لا يعتزم الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي التفكير في خسارة فريقه نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني في نسخة عام 2018، عندما يواجه الفريق الملكي مجددا في الدور ذاته لنسخة البطولة الحالية يوم السبت المقبل.

وخسر ليفربول 1 - 3 أمام الريال في العاصمة الأوكرانية كييف قبل 4 أعوام، في اللقاء الذي شهد أخطاء كارثية من الألماني لوريس كاريوس، حارس مرمى الفريق الإنجليزي آنذاك، لكن فريق كلوب توج بالعديد من الالقاب منذ ذلك الحين، من بينها لقب دوري الأبطال عام 2019، والفوز بأول لقب بالدوري الإنجليزي منذ 30 عاما في العام التالي.

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وصرح كلوب للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الأربعاء، عندما سئل عن تأثير نهائي 2018 على المباراة المقبلة بين الفريقين: هناك شعور بأننا نريد تصحيح الأمور بالتأكيد، لكن لا يمكن أن تكون هذه هي الفكرة الرئيسية.

وأضاف كلوب: إذا ذهبنا إلى هناك وقول بعض العبارات مثل الانتقام، رد الاعتبار، كل هذه الأنواع من الأشياء، لا تسير على هذا النحو. ليس هذا سلوكنا. لقد جئنا إلى هنا للنهائي بطريقة مختلفة. لذا، ينبغي علينا أن نلعب بطريقتنا وهذا ما علينا أن نحاول القيام به.