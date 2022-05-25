كيسي: لا توجد طريقة أفضل من لقب الدوري لتوديع ميلان

أكد فرانك كيسي لاعب وسط ساحل العاج يوم الأربعاء إنه سيغادر ميلان عندما ينتهي عقده مع بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الشهر المقبل.



وربطت تقارير صحفية كيسي بالانتقال إلى برشلونة الإسباني في نهاية الموسم بعد أن ساعد ميلان في الفوز بأول ألقابه للدوري منذ 11 عاما هذا الموسم والذي حسمه بالفوز 3-صفر على ساسولو يوم الأحد.



وقال كيسي لمحطة كانال+ سبورت إفريقيا: هناك مشاعر قوية حقا. لقد مرت خمس سنوات مهمة للغاية في هذا المشروع.



وتابع: إنه آخر شهر من عقدي هنا، لكن خلال هذه السنوات الخمس تمكنا من العودة إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري. لقد فعلت ما تعاقدوا معي من أجله وأعتقد أنه لا توجد طريقة أفضل لتوديع الفريق من الفوز بالدوري.



وسجل كيسي، الذي وصل إلى إيطاليا في 2015 عندما انضم إلى أتلانتا، ستة أهداف في 31 مباراة بالدوري مع ميلان هذا الموسم بينها الهدف الأخير في مرمى ساسولو.



مادة اعلانية