مدرب المغرب يعيد مزراوي وحارث واستمرار غياب زياش

استدعى وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب 25 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمى لخوض مباراتين بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم إضافة إلى مواجهة ودية أمام المنتخب الأمريكي.



وأعاد مدرب المغرب اللاعب نصير مزراوي المنتقل حديثا لبايرن ميونيخ الألماني إلى التشكيلة بعد لقاء بينهما في أمستردام وطوى صفحة خلافات امتدت عدة أشهر بينما استمر غياب حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي الذي يبدو أنه لا يزال متشبثا بقرار الاعتزال الدولي.



وعاد للتشكيلة لاعب وسط أولمبيك مرسيليا أمين حارث بعد غياب لعقوبة انضباطية كما عاد المخضرم عادل تاعرابت لاعب بنفيكا البرتغالي.



وأعلن مدرب المغرب غياب ثلاثة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة هم سفيان بوفال وعمران لوزا وريان مايي.



ويواجه منتخب المغرب مضيفه منتخب الولايات المتحدة وديا في الأول من يونيو في أوهايو قبل أن يستضيف منتخب جنوب أفريقيا بالعاصمة الرباط يوم الخميس 9 يونيو. كما يواجه منتخب ليبيريا بالدار البيضاء بعد أربعة أيام.



وأصبحت مجموعة المغرب تضم ثلاثة منتخبات فقط بعد استبعاد زيمبابوي للإيقاف الدولي.

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