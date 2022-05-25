نيمار: لا أريد الرحيل عن باريس سان جيرمان

يعتقد نجم باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم نيمار أنه "باق" في صفوف فريقه وسط تكهنات من الصحافة الفرنسية حول مستقبل الدولي البرازيلي ورغبة النادي الباريسي في رحيله.

وقال نيمار في حديث لموقع "أوه ماي غول" على الإنترنت: في الوقت الحالي، لم أسمع أي شيء، ولكن من جانبي، الحقيقة هي أنني باق.

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وأضاف نيمار الذي سجل هدفه الـ100 بألوان باريس سان جيرمان في المرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي السبت الماضي ضد متز (5-صفر)، إنه لم يسمع شائعات عن احتمال رحيله عن النادي.

كتب على حسابه في تويتر يوم الأحد: الحلم مستمر وسنعود الموسم المقبل بقوة للقتال مرة أخرى من أجل أهدافنا.

ومدَّد البرازيلي البالغ من العمر 30 عامًا عقده العام الماضي حتى عام 2025، لكن علامات استفهام عدة تطرح بعد موسم موسم آخر مخيب للآمال أفسدته الإصابة التي تعرض لها.

وزعمت صحيفة "ليكيب" الرياضية اليومية في نسخة يوم الأربعاء أن باريس سان جيرمان: لن يعارض رحيل نيمار.

ويتساءل باريس سان جرمان الذي يقوم بإعادة هيكلة في صفوفه، عن المكان الذي سيُمنح لنيمار، بعدما نجح في التمديد حتى عام 2025 لنجمه الدولي كيليان مبابي الذي أصبح أساس المشروع الرياضي.

وخلط تمديد عقد مبابي الأوراق في نادي العاصمة الذي يبدو أنه مستعد هذا الصيف للبدء من جديد في حقبة جديدة من خلال تغيير المدير الرياضي مع رحيل البرازيلي ليوناردو وربما المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وسيتعيّن معرفة المكان الذي سيمنح للبرازيلي في الموسم المقبل من قبل الإدارة الرياضية الجديدة والتي يمكن أن يقودها البرتغالي لويس كامبوس وفقًا للعديد من وسائل الإعلام.

وعانى اللاعب الأغلى في التاريخ الذي تم شراؤه مقابل 222 مليون يورو من نادي برشلونة الإسباني في 2017، من أجل فرض نفسه بسبب الإصابات المتكررة التي تثير تساؤلات حول مسيرته مع النادي الباريسي الساعي على الخصوص الى التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا.