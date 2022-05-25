قائد ليفربول: تهديدات صلاح لريال مدريد "أضحكتني"

كشف جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي أنه تبادل الضحكات مع محمد صلاح نجم الفريق حول تحدي الأخير لريال مدريد عقب تأهل الفريقين الإنجليزي والإسباني لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكرر صلاح خلال الفترة الماضية توعده لريال مدريد أكثر من مرة، إذ قال بعد تأهل فريقه للنهائي على حساب فياريال مباشرة: أريد مواجهة ريال مدريد في النهائي، لقد فازوا علينا من قبل، لذلك أريد مواجهتهم مجددا، لسبب شخصي.

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وبعد "ريمونتادا" فريق العاصمة الإسبانية على مانشستر سيتي، كتب صلاح تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": لدينا نتيجة علينا تسويتها، كما أكد على تحديه مرة أخرى خلال استلامه جائزة لاعب العام من اتحاد رابطة الكتاب الإنجليز وقال: نعم، حان وقت الانتقام، لقد هزمونا وكان يوما حزينا للغاية بالنسبة لنا جميعا.

وقال هندرسون يوم الأربعاء حول حديث صلاح، في مؤتمر صحافي : لقد تبادلنا الضحكات حول الأمر، صلاح لم يكن يقصد تهديدهم، أليس كذلك يا مو؟ وتابع: أتفهم وجهة نظره، كلاعب لا يمكن أن يقوم أي شيء بتحفيزك أكثر من نهائي دوري الأبطال، إنهم فريق من طراز رفيع لذلك علينا أن نبذل 100% من جهدنا.

وقال صلاح حول النهائي: بعد ما حدث يوم الأحد وفي نهائي 2018، الجميع متحمس للتويج بدوري الأبطال، خروجي مصابًا في كييف هو أسوأ لحظة في مسيرتي، عرفت أننا خسرنا في المستشفى، كنت محبطًا بشدة خلال ذلك الوقت.