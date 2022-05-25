"الانضباط" تغرم اتحاد جدة بعد أحداث مباراة الهلال

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم ناديي اتحاد جدة والنصر بسبب سلوك جماهيرهما، كما فرضت غرامة أخرى على المشرف العام على كرة القدم بنادي الهلال.

وجاءت قرارات اللجنة كالآتي: إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (45.625) خمسة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريالا لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب رمي جماهيره 6 علب مياه تجاه أرضية الملعب خلال مباراة الهلال.

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وتابعت: إلزام المشرف العام لنادي الهلال فهد المفرج بدفع غرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب نزوله إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة.

وأضافت: إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (92.500) اثنان وتسعون ألفا وخمس مائة ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب قيام جمهوره بإطلاق هتافات مسيئة موجهه لرئيس مجلس إدارة نادي الشباب وفقا لما أظهره الناقل الرسمي.