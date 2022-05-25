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كومباني ينهي مسيرته التدريبية مع أندرلخت

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لم يفز أندرلخت بأي ألقاب تحت قيادة كومباني

كومباني ينهي مسيرته التدريبية مع أندرلخت

بروكسل - رويترز

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أعلن أندرلخت المنافس في دوري الدرجة الأولى البلجيكي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رحيل مدافع مانشستر سيتي وبلجيكا السابق فينسن كومباني عن النادي بعد موسمين من عمله مدربا للفريق.

وانضم كومباني إلى أندرلخت كمدرب ولاعب في عام 2019 قبل أن ينهي مسيرته كلاعب في العام التالي لتولي منصب المدرب بشكل دائم. وقاد الفريق للمركز الثالث هذا الموسم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قائد سيتي السابق البالغ من العمر 36 عاما سيتولى تدريب بيرنلي الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية يوم الأحد.

وقال كومباني في بيان للنادي: اليوم يسود شعور واحد فقط: أنا فخور بأنني تمكنت من بدء هذا الفصل الجديد في نادي أعشقه، لقد كنت لاعبا ومدربا لأندرلخت، لكن قبل كل شيء ما زلت مشجعا مخلصا للفريق.

لم يفز أندرلخت بأي ألقاب تحت قيادة كومباني.

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