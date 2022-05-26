أستون فيلا يتوصل إلى اتفاق لضم مدافع إشبيلية

أعلن أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس عن توصله إلى اتفاق مع إشبيلية الإسباني، لضم قلب الدفاع البرازيلي، دييغو كارلوس، دون الكشف عن التفاصيل المالية.
ولعب كارلوس البالغ عمره 29 عاما دورا محوريا مع إشبيلية وخاض 136 مباراة خلال ثلاثة مواسم وشارك في فوز الفريق الإسباني بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2019-2020.
ومن المقرر استكمال صفقة ضم كارلوس الذي فاز أيضا بميدالية ذهبية مع منتخب البرازيل في أولمبياد طوكيو العام الماضي بعد اجتيازه الفحص الطبي والموافقة على البنود الشخصية للتعاقد.
وتحرك أستون فيلا بسرعة للتعاقد مع لاعبين جدد للموسم المقبل بعد أن احتل المركز 14 تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد.
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