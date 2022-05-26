انتهاء محادثات "إنفستكورب" حول بيع نادي ميلان

أكد محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في إنفستكورب والتي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين يوم الخميس أن المحادثات بينها وبين شركة "إليوت ماندجمنت" الأميركية لشراء نادي ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم من الشركة الأميركية مالكة النادي توقفت.



وكشفت "رويترز" الأسبوع الماضي أن إنفستكورب علقت خططها الخاصة بشراء النادي ما فتح الباب أمام مؤسسة "رد بيرد" الاستثمارية الأميركية للتقدم بعرض للشراء.



وقال محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في إنفستكورب عبر تويتر يوم الخميس: أجرينا محادثات مع إليوت حول استثمار محتمل في نادي ميلان، لكن لم نتوصل لاتفاق، وقررنا باتفاق الطرفين إنهاء المحادثات.



وأضاف: نتمنى لنادي ميلان كل التوفيق في الموسم المقبل وما بعده، ولم يتم ذكر أي أسباب.

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