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ريال مدريد النادي الأعلى قيمة في أوروبا

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مشجعو ريال مدريد يحتفلون بلقب الدوري الإسباني - مدريد ، إسبانيا
ريال مدريد تبلغ قيمته 3.184 مليار يورو

ريال مدريد النادي الأعلى قيمة في أوروبا

مدريد - فرانس برس

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صُنّف ريال مدريد الإسباني على أنه النادي الأعلى قيمة في أوروبا، وفقاً لتقرير سنوي صادر عن محللي "فوتبول بنشمارك" صدر يوم الخميس.

ويُصنّف هذا التقرير أهم 32 نادياً في أوروبا، ويحتسب قيمة الأندية استناداً إلى أوضاعها المالية السنوية مع تقييم قيمة اللاعبين.

ويتصدر ريال مدريد الذي تبلغ قيمته 3.184 مليار يورو الترتيب للعام الرابع على التوالي.

وتأتي هذه الصدارة بسبب "النجاح الرياضي والتجاري المستمر" بحسب ما يوضح أندريا سارتوري الرئيس التنفيذي لشركة "فوتبول بنشمارك".

والنادي الإسباني واحد من قلائل سجلوا أرباحاً صافية خلال الموسمين اللذين عطلتهما جائحة كورونا.

وأكمل مانشستر يونايتد الإنجليزي (2.9 مليار يورو) وبرشلونة الإسباني (2.8) عقد ثلاثي المقدمة، تلاهما بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي.

في المقابل، سجّل نادي باريس سان جرمان الفرنسي أقوى نمو إجمالي منذ سبع سنوات، وهو تاريخ إصدار التقرير الأول، مع زيادة في قيمته بنسبة 153 في المئة، وحل في المرتبة الثامنة مع 2.132 مليار يورو.

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