سان جيرمان يخوض ثلاث مباريات باليابان مع تخفيف القيود

سيخوض باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم ثلاث مباريات في اليابان في يوليو المقبل قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد ليصبح بذلك أول فريق أوروبي يزور البلاد منذ 2019.



وأعلن نادي العاصمة الفرنسية يوم الخميس أنه سيخوض مباريات ودية في مواجهة أندية الدوري الياباني كاواساكي فرونتال وأوراوا ريد دياموندز وجامبا أوساكا في 20 و23 و25 يوليو تموز المقبل على الترتيب.



وسيصبح سان جيرمان الذي توج بدوري الأضواء الفرنسي للمرة العاشرة الشهر الماضي أول فريق أوروبي يزور اليابان منذ تفشي جائحة كوفيد-19.



وطبقت اليابان قواعد إغلاق صارمة خلال العامين والنصف الأخيرين للحد من تفشي العدوى لكنها بدأت في تخفيف القيود والانفتاح.



وتأثرت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 نتيجة لتفشي العدوى وتأجلت لمدة 12 شهرا بينما قررت مدينة فوكوكا الجنوبية تأجيل استضافة بطولة العالم للسباحة التي كانت مقررة هذا العام إلى العام التالي لنفس السبب.



وتأهلت اليابان لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وستخوض مباراتين وديتين في مواجهة باراجواي والبرازيل في يونيو المقبل استعدادا للبطولة العالمية.



وستستضيف اليابان أيضا بطولة شرق آسيا في يوليو المقبل بعد أن عرضت الاستضافة بعد تخلي الصين عن التنظيم خوفا من تفشي كورونا أيضا.

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