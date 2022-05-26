كارفخال: خسارة صلاح النهائي مجدداً ستكون عبئاً ثقيلاً

رد داني كارفخال الظهير الأيمن لريال مدريد على تصريحات جناح ليفربول محمد صلاح الخاصة بـ "الانتقام" من الفريق الإسباني بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.
وتوعد صلاح ريال مدريد بالثأر من ليلة كييف مرارًا وتكرارًا قبل مواجهة الفريقين يوم السبت في باريس خلال نهائي البطولة القارية.
وقال كارفخال في حديثه لجريدة ABC الإسبانية: دعونا نأمل ألا تكون خسارة صلاح لنهائي آخر أمامنا عبئًا ثقيلًا عليه.
وتابع: لا أعلم إذا كان ليفربول أو صلاح يريدون الانتقام بالفعل، إنه أمر واقعي أن تتمنى دائمًا فرصة أخرى لتعويض خسارة دوري أبطال أوروبا أمام الفريق ذاته.
وكشف جوردان هندرسون قائد "الريدز" أنه تبادل الضحكات مع صلاح حول تحدي الأخير لريال مدريد عقب التأهل للنهائي.
وقال هندرسون يوم الأربعاء حول حديث صلاح، في مؤتمر صحافي: لقد تبادلنا الضحكات حول الأمر، صلاح لم يكن يقصد تهديدهم، أليس كذلك يا مو؟ وتابع: أتفهم وجهة نظره، كلاعب لا يمكن أن يقوم أي شيء بتحفيزك أكثر من نهائي دوري الأبطال، إنهم فريق من طراز رفيع لذلك علينا أن نبذل 100% من جهدنا.
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