نجم ليفربول السابق يحذّر فريقه من بنزيمة

حذّر جون ألدريدج لاعب ليفربول السابق من المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة قبيل مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقدم بنزيمة موسما استثنائيا مع فريقه ريال مدريد الإسباني حيث سجل 44 هدفا في 45 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم، ليكون أبرز هدافي الفريق في الموسم الحالي.

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كما يتصدر اللاعب قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم برصيد 15 هدفا.

وأحرز بنزيمة هذه الأهداف الـ15 في 11 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم، ومن بينها ثلاثيتان (هاتريك) في مباراتي الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي بالأدوار الإقصائية للبطولة.

وسجل اللاعب (34 عاما) هدفا من ركلة جزاء ليحسم المباراة الصعبة لفريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، كما كان اللاعب نفسه قد سجل هدفين في مرمى نفس الفريق في مباراة الإياب.

وأعرب ألدريدج نجم ليفربول الإنجليزي السابق عن إعجابه ببنزيمة ونشاطه وحيويته قبل المباراة النهائية لدوري الأبطال، وصرح ألدريدج إلى "ستاتس بيرفورم" قائلا: نضج بنزيمة بشكل رائع. تحسن بتقدمه في العمر، وهو ما حدث معي أيضا حيث تطورت في سن متأخرة. وجدت أنني كلما كبرت في السن، واكتسبت مزيدا من الخبرة، كلما أصبحت أفضل.

كما أشاد ألدريدج بالكرواتي المخضرم لوكا مودريتش (36 عاما) نجم خط وسط الريال، ووصفه بالمايسترو في خط وسط الفريق.

وقال ألدريدج: ريال مدريد لديه لاعبون رائعون في كل مكان بالملعب. في خط الوسط، هناك مودريتش. يا له من لاعب رائع ، مهما بلغ عمره. شاهدته أمام مانشستر سيتي، مشيرا إلى أن ليفربول عليه ألا يترك الفرصة لمودريتش ليدير اللقاء في وسط الملعب وألا يترك المساحة خلف المدافع ترينت ألكسندر أرنولد حتى لا يستغلها البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الريال.