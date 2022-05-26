"كاس" ترفض طلب الأهلي بتأجيل النهائي الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الخميس أن محكمة التحكيم الرياضية أيدت قراره إقامة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في المغرب بين الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري، رافضة طلب الأخير تأجيلها.

وأوضح الاتحاد القاري في بيان أنه: كان ملزما بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية الذي تم اتخاذه في يوليو 2019 والذي نص على أن الفائز بلقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا يتم تحديد من خلال مباراة نهائية واحدة.

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وأضاف: تم منح شرف استضافة المباراة النهائية إلى المغرب بعد أن أعلنت السنغال التي كانت الدولة والوحيدة إلى جانب المملكة استوفت شروط الاستضافة، انسحابها.

وتابع: يلتزم الاتحاد الافريقي بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء وسيعامل في جميع الأوقات جميع الأندية والاتحادات الأعضاء بشكل عادل وعلى قدم المساواة.

وأكد الاتحاد القاري أنه يتمنى لكل من الأهلي والوداد كل التوفيق في المباراة النهائية.

وتقام المباراة الاثنين المقبل على ملعب "محمد الخامس" في العاصمة الاقتصادية المغربية.

وكان الاهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (10) آخرها في العامين الأخيرين، تقدم بشكوى رسمية لمحكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الافريقي بتحديد اقامة المباراة النهائية بالمغرب، مطالبا بإقامتها في ملعب محايد.

واعتبر الاهلي أن اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية جاء "تصعيدًا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها المسابقات الإفريقية، وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم عملية التنظيم منذ فترات طويلة"، قبل أن يطلب النادي في شكواه البت العاجل في أزمة ملعب المباراة النهائية قبل الموعد المحدد لها، وإرساء العدالة بإقامة اللقاء في ملعب محايد، أو تأجيل المباراة لحين الفصل في الموضوع بما يتفق مع اللوائح ويفرض المساواة ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتنافسين.