الشرطة الألمانية تحقق مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت

ذكر تقرير إعلامي ألماني، يوم الجمعة، أن الشرطة تحقق مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت لإطلاقهم الشماريخ أثناء احتفالهم بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي في شرفة (مبنى رومر)، أحد أبرز معالم المدينة.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن اللقطات التلفزيونية أظهرت اللاعبين تيموثي تشاندلر وجونكالو باسينسيا وأيمن برقوق وهم يحملون الشماريخ، كما أشعلت الجماهير أيضا الشماريخ في الساحة الممتلئة كما أطلقوا الألعاب النارية في الاحتفالات التي أقيمت يوم 19 مايو.

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ومنعت السلطات استخدام أي أداة من أدوات إطلاق الألعاب النارية خلال الحدث لأسباب تتعلق بالسلامة.

ونقلت "بيلد" تصريحات على لسان المتحدث الرسمي باسم الشرطة توماس هولرباخ، قال فيها إنهم بدأوا تحقيقات جنائية.

وقال هولرباخ إنه سيتم الإبلاغ عن النتيجة للنيابة المحلية التي ستحدد ما إذا كانت هذه الوقائع تتضمن شبهة جنائية أو سيتم التعامل معها على أنها مخالفة إدارية.