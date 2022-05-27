الشرطة الألمانية تحقق مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت

ذكر تقرير إعلامي ألماني، يوم الجمعة، أن الشرطة تحقق مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت لإطلاقهم الشماريخ أثناء احتفالهم بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي في شرفة (مبنى رومر)، أحد أبرز معالم المدينة.
وذكرت صحيفة "بيلد" أن اللقطات التلفزيونية أظهرت اللاعبين تيموثي تشاندلر وجونكالو باسينسيا وأيمن برقوق وهم يحملون الشماريخ، كما أشعلت الجماهير أيضا الشماريخ في الساحة الممتلئة كما أطلقوا الألعاب النارية في الاحتفالات التي أقيمت يوم 19 مايو.
ومنعت السلطات استخدام أي أداة من أدوات إطلاق الألعاب النارية خلال الحدث لأسباب تتعلق بالسلامة.
ونقلت "بيلد" تصريحات على لسان المتحدث الرسمي باسم الشرطة توماس هولرباخ، قال فيها إنهم بدأوا تحقيقات جنائية.
وقال هولرباخ إنه سيتم الإبلاغ عن النتيجة للنيابة المحلية التي ستحدد ما إذا كانت هذه الوقائع تتضمن شبهة جنائية أو سيتم التعامل معها على أنها مخالفة إدارية.
-
مشجع لفرانكفورت يتعرض لإصابات بالغة بعد سقوطه من المدرجات أمام رينجرزذكرت تقارير صحفية ألمانية يوم الخميس أن مشجع لنادي آينتراخت فرانكفورت تعرض لكسور في الساق بعدما سقط من المدرجات خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على ... رياضة
-
ركلات الترجيح تمنح فرانكفورت لقب الدوري الأوروبيتوج فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على رينجرز الأسكتلندي 5-4 بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي ... رياضة عالمية
-
وصول فرانكفورت لنهائي الدوري الأوروبي يتسبب في تأجيل تسع زيجاتتأجلت تسع زيجات كان من المقرر إقامتها الأسبوع المقبل بمدينة فرانكفورت الألمانية، وذلك بعد بلوغ آنتراخت فرانكفورت نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.وحال ... رياضة