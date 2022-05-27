المنتخب السعودي يلتقي نظيره الكرواتي وديا

أكدت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يوم الجمعة، إقامة مباراة ودية للمنتخب أمام نظيره الكرواتي بمدينة الرياض يوم 16 نوفمبر المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم أن اللقاء هو آخر لقاء ودي للمنتخب السعودي قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم 2022.

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وحسب برنامجه الإعدادي المعلن قبل نحو أسبوع، سيواجه المنتخب السعودي نظيره الكولومبي وديا في الخامس من يونيو المقبل ثم يواجه منتخب فنزويلا في التاسع من الشهر نفسه.

وسوف يتم إقامة كلتا المباراتين أمام كولومبيا وفنزويلا على ملعب "نويفا كوندومينا" بمدينة مورسيا الإسبانية.