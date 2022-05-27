بلماضي يوجه الدعوة لسبعة أسماء جديدة لمواجهتي أوغندا وتنزانيا

أعلن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر يوم الجمعة تشكيلة تتألف من 25 لاعبا لخوض مواجهتي أوغندا وتنزانيا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم في يونيو المقبل.



وغاب عن التشكيلة كما كان منتظرا القائد رياض محرز نجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا بسبب الإصابة بحسب ما جاء في بيان الاتحاد الجزائري.



وأثار غياب محرز ردود فعل قوية من الجمهور الجزائري الذي غضب من هذا الإعفاء.



وشهدت القائمة وجود سبعة أسماء جديدة لرغبة بلماضي في ضخ دماء جديدة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.



واستبعد بلماضي لاعب وسط بريست الفرنسي حارس بلقبلة ومهاجم الوكرة القطري محمد بن يطو ومهاجم السد القطري بغداد بونجاح.



كما غاب أيضا المدافع جمال بلعمري لأنه بدون فريق بعد فسخ عقده مع نادي قطر القطري بينما لن يشارك مدافع نيس الفرنسي يوسف عطال بسبب الإصابة.



وفيما يلي التشكيلة:



في حراسة المرمى: رايس مبولحي، مصطفى زغبة، أنطوني ماندريا.



في الدفاع: عيسى ماندي، عبد القادر بدران، محمد أمين توغاي، حسين بن عيادة، حكيم زدادكة، أحمد توبة، رامي بن سبعيني، يانيس حمّاش.



في الوسط: رامز زرقي، آدم زرقان، هشام بوداوي، سفيان بن دبكة، عبد القهار قادري، إسماعيل بن ناصر.

في الهجوم: إسلام سليماني، محمد أمين عمورة، بلال عمراني، رشيد غزال، آدم وناس، رياض بن عياد، بلال براهيمي، يوسف بلايلي.