تشيفيرين يدعو الدوري الإسباني إلى الكفّ عن انتقاد سان جيرمان

طالب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفيرين الدوريات يوم الجمعة بـ"القلق حيال أوضاعها" رداً على تصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، في أعقاب إقناع باريس سان جيرمان للدولي الفرنسي كيليان مبابي البقاء في صفوفه عوضاً عن الانتقال إلى ريال مدريد.

وانتقد تيباس قرار مبابي واعتبره ازدراء لبطل إسبانيا من خلال تجديد عقده لثلاث سنوات مع سان جيرمان، واصفاً العقد بأنه "إهانة لكرة القدم".

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وفي حديث مع وكالة فرانس برس في باريس عشية نهائي دوري أبطال أوروبا السبت بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد، قال تشيفيرين: أنا لا أوافق على الإطلاق. هناك الكثير من الإهانات على أي حال في كرة القدم، وأعتقد أن كل دوري يجب أن يقلق حيال أوضاعه.

وأضاف السلوفيني: لا أعتقد أنه من الصواب أن تنتقد رابطة دوري رابطة أخرى. وحسب معرفتي، فإن عرض ريال مدريد لمبابي كان مشابهاً لعرض باريس سان جرمان.

وكان رئيس رابطة الدوري الفرنسي فنسان لابرون قد ردّ على تيباس في رسالة الخميس اطلعت عليها فرانس برس، أعرب فيها عن "رفض، وكذلك عدم فهم" ما وصفه بـ"الهجمات" ضد باريس سان جرمان ودوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وسبق أن هاجم تيباس في تغريدة رابطة الدوري الفرنسي قائلاً إن سان جيرمان دفع "مبالغ كبيرة من المال" للاحتفاظ بمبابي "بعد تكبده خسائر بلغت 700 مليون يورو في المواسم الأخيرة وتجاوزت فاتورة رواتبه 600 مليون يورو".

وكان التقرير السنوي للهيئة المالية الفرنسية لكرة القدم (دي أن سي جي) أشار بداية مايو الحالي إلى أن سان جيرمان سجّل عجزاً بقيمة 224.28 مليون يورو (235.5 مليون دولار) في موسم 2020-2021، في ارتفاع نسبته 80 في المئة عن الموسم السابق.