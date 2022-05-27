كونتي يحسم مصيره مع توتنهام

ذكرت تقارير وسائل إعلام بريطانية يوم الجمعة أن المدرب أنطونيو كونتي أكد استمراره مع توتنهام هوتسبير بعد اقتناعه بخطط النادي الخاصة بتعزيز التشكيلة في الموسم المقبل.
وقاد كونتي توتنهام للعودة لدوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع بعد أن تولى المسؤولية في نوفمبر حين كان الفريق وقتها في المركز الثامن.
ووقع المدرب الإيطالي عقدا لمدة 18 شهرا لكن ذكرت تقارير في وقت سابق هذا العام أنه سيفكر في مستقبله إذا رفض النادي خططه لتعزيز التشكيلة.
لكن توتنهام أعلن هذا الأسبوع ضخ 150 مليون جنيه استرليني (189 مليون دولار) في النادي اللندني لمساعدة الفريق على المنافسة على الألقاب بعد العودة لدوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة التليغراف إن كونتي التقى مع المدير الرياضي فابيو باراتيتشي في تورينو يوم الجمعة للتخطيط لأول موسم كامل للمدرب الإيطالي مع توتنهام.
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