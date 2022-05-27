موسيماني: لا أبحث عن مجد شخصي

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم الجمعة أن فريقه يسعى، لإضافة بطولة جديدة لنادي القرن مؤكدا أنه لا يبحث عن مجد شخصي.



ونقل موقع الأهلي عن موسيماني قوله قبل مواجهة الوداد المغربي في النهائي يوم الاثنين: اللقاء مع الوداد المغربي سيكون صعبا وجميع اللاعبين والجهاز الفني في حالة تركيز شديد، ونتمنى أن نتوج بلقب يستحقه الأهلي.



وأضاف: تحقيق اللقب للمرة الثالثة تواليا ليس أمرا سهلا لكني بالإضافة للاعبين لا نبحث عن مجد أو تاريخ شخصي. نمثل النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير ونسعى لإضافة بطولة جديدة لنادي القرن في إفريقيا.



وتابع: جمهور الأهلي يدعمنا في كل مكان، ونعلم مشقة الرحلة وصعوبة حضورهم إلى المغرب، ولكن وجودهم هنا وإصرارهم على الحضور ومؤازرة الفريق محل تقدير كبير للجهاز الفني واللاعبين.



وأكمل: نسعى لتقديم عرض ممتع يليق بهم، وتحقيق النتيجة المرضية لهم والتتويج باللقب.



ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي يوم الاثنين المقبل على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء حيث يسعى الفريق المصري للفوز باللقب للمرة 11 في تاريخه والثالثة تواليا.

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