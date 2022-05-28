أبراموفيتش: العمل في تشيلسي كان شرف حياتي

أكد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش أن كونه جزءا من نادي تشيلسي الإنجليزي كان "شرفا لحياته" حيث يستعد لتسليم النادي إلى تود بويلي.
وأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت التوصل إلى اتفاق "نهائي ومحسوم" لبيع النادي لتحالف تود بويلي وشركة كليرليك كابيتال، وأنه يتوقع إتمام الصفقة يوم الاثنين.
وقال أبراموفيتش للموقع الرسمي لتشيلسي: كان شرف حياتي أن أكون جزءا من هذا النادي، أود أن أشكر جميع اللاعبين السابقين والحاليين وأعضاء الجهاز الفني وبالتأكيد الجماهير على هذه السنوات المذهلة.
وأضاف: مضت حوالي ثلاثة أشهر على إعلان اعتزامي بيع تشيلسي، خلال هذه الفترة الفريق عمل بشكل قوي لإيجاد الخليفة المناسب لتشيلسي، لقيادة النادي بنجاح إلى الفصل التالي.
وأشار: ملكية هذا النادي تأتي بمسؤولية كبيرة، منذ أن جئت إلى تشيلسي قبل حوالي عشرين عاما، شاهدت منذ البداية ما يمكن لهذا النادي تحقيقه.
وتابع: هدفي كان ضمان أن يمتلك المالك الجديد العقلية التي تمكنه من تحقيق النجاح لفريقي الرجال والسيدات، وكذلك مواصلة تحقيق التطوير في مختلف الجوانب الأخرى بالنادي، مثل الأكاديمية والعمل الحيوي لمؤسسة تشيلسي.
وأضاف قائلا: إنني سعيد لوصول عملية البحث إلى نهاية ناجحة، حيث سلمت تشيلسي إلى مستثمر جديد، أتمنى لهم كل التوفيق داخل وخارج الملعب.
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