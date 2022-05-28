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المغرب يضم الشيبي بدلا من مزراوي قبل مواجهة أميركا وديا

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مزراوي
نصير مزراوي

المغرب يضم الشيبي بدلا من مزراوي قبل مواجهة أميركا وديا

الرباط - رويترز

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قرر وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب استدعاء محمد الشيبي لاعب الجيش الملكي لمعسكر المنتخب الوطني قبل السفر إلى الولايات المتحدة يوم الأحد لخوض مباراة ودية هذا الأسبوع.

ويشغل الشيبي مركز الظهير والجناح الأيمن بعد تعذر سفر نصير مزراوي، المنضم حديثا لبايرن ميونيخ، في ظل معاناته من الإصابة.

وسيواصل مزراوي، الذي أنهى خلافا لحوالي عامين مع خليلوزيتش وعاد لتشكيلة المنتخب الوطني، برنامجا تدريبيا وعلاجيا في سلا في انتظار تقييم إمكانية مشاركته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وانطلق المعسكر الإعدادي لمنتخب المغرب يوم الخميس بمشاركة كل اللاعبين قبل خوض ثلاث مباريات الشهر المقبل.

وستكون البداية باللعب وديا في ضيافة المنتخب الأميركي في سينسناتي يوم الأربعاء، ثم سيلعب المغرب على أرضه في الرباط مع جنوب أفريقيا في التاسع من يونيو في تصفيات كأس الأمم، ثم سيواجه ليبيريا في الدار البيضاء بعدها بأربعة أيام.

وأصبحت مجموعة المغرب في تصفيات كأس الأمم تضم ثلاثة منتخبات بعد استبعاد زيمبابوي بسبب استمرار إيقافها من الاتحاد الدولي (الفيفا).

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