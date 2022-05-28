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حكيمي يعترف: علمت قرار مبابي قبل الإعلان الرسمي

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حكيمي مبابي
احتفال مبابي رفقة أشرف حكيمي

حكيمي يعترف: علمت قرار مبابي قبل الإعلان الرسمي

العربية.نت

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كشف أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، أنه كان يعلم أن زميله كيليان مبابي قرر تجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية والتخلي عن عرض ريال مدريد.

وجدد مبابي تعاقده مع النادي الباريسي 3 سنوات ليستمر بالقميص الأزرق حتى عام 2025.

وقال حكيمي في تصريحات لبرنامج "La Resistencia": نعم كنت أعلم قرار مبابي مسبقًا قبل عدة أيام من التوقيع الرسمي.

وتابع: تلقيت رسائل من أشخاص لم يتواصلوا معي منذ فترة كبيرة، كان مفادها: أخبرنا، ماذا سيفعل صديقك؟

ووجه لاعب ريال مدريد السابق رسالة لرئيس النادي الحالي فلورنتينو بيريز وقال له: لا أكن له سوى كل الاحترام، أتمنى أن يتعاقد مع لاعب رائع آخر وكل التوفيق لريال مدريد يوم السبت.

ووفقًا لبرنامج "التشيرينغيتو" فإن مبابي قال لبيريز: أود أن أخبرك بقراري النهائي وهو البقاء في باريس سان جيرمان.

وتابع: أود أن أشكرك من أجل عرضك باللعب لريال مدريد، النادي الذي أعشقه منذ طفولتي، أتمنى أن تتفهم قراري، كل التوفيق أمام ليفربول في نهائي دوري الأبطال.

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