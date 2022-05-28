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لوكلير يحصد مركز أول المنطلقين في موناكو

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لوكلير

لوكلير يحصد مركز أول المنطلقين في موناكو

موناكو - رويترز

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حصد شارل لوكلير سائق فيراري مركز أول المنطلقين في جائزة بلاده موناكو ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت أمام زميله كارلوس ساينز.

واستفاد لوكلير من تعرض سيرجيو بيريز سائق رد بول لحادث في نهاية التجارب ليتم التلويح بالأعلام الحمراء إذ توقفت التجارب.

واحتل بيريز المركز الثالث أمام زميله ماكس فرستابن.

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